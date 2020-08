Maluma sorprende con ‘Hawái’ en los MTV Video Music Awards | VIDEO

El cantante Maluma no deja de conquistar al mundo entero con la canción ‘Hawái’ y en esta ocasión, ha enloquecido a sus fans con su presentación en la última edición de los MTV Video Music Awards. La presentación fue hecha en New York, Estados Unidos.

Maluma se lució en la tarima con un outfit de color amarillo junto a muchas bailarinas, quienes no dejaron de usar sus respectivas mascarillas para poder seguir cumpliendo con las normas de seguridad por la pandemia del coronavirus.

Echa un vistazo al video de la presentación de Maluma:

🌺@MALUMA BABY!!!🌺



He just stole my heart with that #VMA performance of ‘Hawái’ 😍 pic.twitter.com/xeHLbTm8OB