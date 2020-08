Sheyla Rojas sale a defenderse: “Si quisiera algo con Maluma no lo haría público”

Sheyla Rojas no aguantó más y quiso responder a todas las personas que la están criticando en Instagram: “Se ponen como payasos a hablar y decir mil cosas”.

¿Qué pasó con Sheyla Rojas?

La conductora del programa ‘Estás en Todas’, Sheyla Rojas ha sido duramente criticada por comentar el video en vivo del cantante colombiano Maluma.

Ella, junto a Paula Manzanal hicieron divertidos comentarios en la publicación del intérprete de ‘Felices los 4'.

Por esta conducta, muchas personas criticaron a las modelos, sobre todo a Sheyla, pero ella no dudó en defenderse, resaltando que es una fan que se ‘metió’ a comentar el video del cantante.

“Si yo realmente quisiera algo con Maluma no lo haría público (…) Me han inventado tantos romances. Yo me cuido mucho, por ello no tienen pruebas y se ponen como payasos a hablar y decir mil cosas. Yo me río y voy a seguir comentado los lives de los que yo quiera porque me gusta”, contestó algo incómoda la popular ‘Shey Shey’ durante su programa ‘Estás en Todas’.

¿Quién es Sheyla Rojas?

Sheyla Rojas es una de las modelos más conocidas del Perú. Empezó desde hace aproximadamente 10 años en los programas reality.

Ha participado en ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’, pero actualmente es conductora del programa de espectáculos ‘Estás en Todas’ junto a Choca Mandros