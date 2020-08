Christian Domínguez sobre posible reconciliación con 'Hermanos Yaipén’: “Debemos apoyarnos”

Christian Domínguez fue uno de los invitados en el programa ‘Mujeres al Mando’ en donde le hicieron diferentes preguntas, en una secuencia en donde diferentes famosos revelan detalles de su vida.

Aquí Maricarmen Marín fue la que se encargó de realizarle las consultas y entre ellas estuvo la pregunta del grupo ‘Hermanos Yaipén’. Como sabemos, el cantante tiene diferencias con la orquesta.

“¿Es cierto que la la reconciliación con los Yaipén se dará cuando Perú vaya a otro mundial?”, fue la pregunta. “Todos somos personas diferentes antes y después de la pandemia (...) Hoy por hoy, si los vuelvo a ver, los saludo, ahora es momento de apoyarse entre artistas”, contestó el cantante.

Domínguez también expresó que Pamela Franco su pareja, es bastante celosa:

“Sí, es celosa, no me ha dicho que no lo haga (bailar el gusano) pero si es celosa y ya no estoy para hacerlo. Todo tiene su momento, su ciclo, cuando hay que hacerlo, lo hago con Pamela no más”, expresó.

¿Quién es Christian Domínguez?

Christian Domínguez es uno de los cantantes más famosos y populares del Perú. También ha hecho su carrera como actor en diferentes series de Michelle Alexander, empezó desde muy jovencito en la orquesta de cumbia ‘La joven sensación’.