Yaco Eskenazi reveló que Jefferson Farfán “está pasando buen momento sentimental”

Yaco Eskenazi no suele hablar de las vidas de sus amigos, pero no dudó en asegurar que su íntimo amigo, Jefferson Farfán está “pasando por un buen momento sentimental”.

“Yo no hablo con él de temas privados, si me cuenta él a buena hora, pero no es que le esté preguntando. La última vez que hablé con él, estaba feliz (junto a Yahaira), como amigo eso me pone contento”, reveló a en Estás en todas.

El presentador de televisión contó que la salsera es una buena chica, la conoció cuando participaba en Esto es guerra, aunque no la conoce cómo es ella con su pareja.

“Yahaira es buena chica, no sé cómo será como enamorada, pero como compañera de Esto es guerra me dejó buena impresión, una chica simpática. Si ella lo hace feliz no hay nada que opinar, es un tema de ellos”, manifestó.

¿A dónde migrará Jefferson Farfán como futbolista?

Yaco no solo expresó su alegría de que su amigo esté muy bien sentimentalmente con Yahaira Plasencia, sino por su posible incursión en el fútbol brasileño.

“Lo despidieron a lo grande en el club que jugaba en Rusia. Ahora escuché por ahí que se iría a jugar en el mismo equipo de Paolo (Guerrero), sería lindo, ellos estarían felices jugando otra vez juntos”, expresó Yaco.

Yaco Eskenazi quiere agrandar la familia

El también actor admitió sus deseos de ser nuevamente papá, pero todo dependerá de Natalie Vértiz, su esposa, que se le vienen varios proyectos para el próximo año.

“Me encantaría tener otro hijo, agrandar la familia, pero no depende solo de mí, Natalie también quiere, pero debemos esperar un tiempo más. Por ahora Liam es el rey de nuestro hogar”, remarcó.