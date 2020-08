Ellen DeGeneres envía mail con disculpas a su personal por acusaciones de maltrato

La popular presentadora de televisión, Ellen DeGeneres, se encuentra señalada debido a una serie de denuncias que ya se han hecho públicas, en las que su personal de trabajo revela que en al interior del programa The Ellen DeGeneres Show, se vive un “ambiente tóxico”, razón por la cual la propia artista ha tenido que mandar un mail expresando sus disculpas.

La revista Variety y la cadena CNN confirmaron que este correo electrónico, efectivamente, fue enviado a los empleados de la producción del show televisivo, donde Ellen DeGeneres lamenta profundamente que algunos miembros de su staff hayan sufrido acoso laboral, maltrato e, incluso, episodios de racismo y discriminación.

Ellen DeGeneres asegura estar “decepcionada” de todos los eventos ocurridos, sobre todo cuando la presentadora de televisión siempre ha procurado mostrarse como una abanderada contra las injusticias. The Ellen DeGeneres Show, en palabras de su conductora, buscaba ser un lugar de felicidad, donde todos serían tratados con respeto. “Obviamente algo cambió, y estoy decepcionada de saber que este no ha sido el caso. Y por eso, lo siento. Cualquiera que me conozca sabe que es lo contrario de lo que creo y de lo que esperaba para nuestro programa”, se puede leer en el correo electrónico.

Ellen se ha defendido indicando que, debido a sus múltiples ocupaciones, ella ha delegado varias funciones a distintas personas, las cuales –aparentemente- no han estado actuando de la forma más ética ni humana. Por tal motivo, se abrirá una investigación para dar con los responsables de estas acciones que han ameritado las denuncias de personas que laboran y han trabajado con ella.

La propia DeGeneres ha sido señalada como una persona fría, distante y poco solidaria con su equipo de trabajo. Hay quienes indican que ni siquiera los saluda, así como tampoco saluda a todas las personas que son invitadas a su show.