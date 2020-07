Billboard elogia tanto a Daniela Darcourt como a Yahaira Plasencia

Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia integran la lista de 15 artistas que debes conocer que realizó la revista Billboard en homenaje a nuestro 199 aniversario patrio.

“Perú celebra hoy su día de la independencia (28 de julio) y, en celebración, Billboard destaca a 15 artistas peruanos que debería escuchar, si aún no lo ha hecho. Con fusiones de sus raíces andinas, españolas y africanas, la música peruana no solo es rica en melodías sino también diversa”, se puede leer en la nota de su versión online.

La revista no solo ha destacado a artistas consagrados como Eva Ayllón, Susan Baca, Pedro Suárez Vértiz, Líbido, Gian Marcos y Tonny Succar. No obstante, en esta ocasión no los tomaron en cuenta porque ellos ya tienen carreras consagradas.

En la lista mencionan a figuras del medio que están abriéndose paso en la industria musical como, la salsera Daniela Darcourt quien fue la primera en aparecer en la lista, a la cual calificaron como la “poderosa”. Mientras que, a Yahaira Plasencia, dijeron que es “una de las cantantes de salda en ascenso”. Además, destacaron el apoyo del productor Sergio George.

“Formando parte de la popular escena de salsa de Perú está la poderosa Daniela Darcourt. Darcourt ha colaborado previamente con otros íconos de salsa como La India y Tito Nieves. Actualmente, su pista “Probabilidad de Amor”, asistida por N’Klabe, entró en el top 10 en la lista Tropical Airplay de Billboard”, se lee sobre Darcourt en el artículo.

“Con la tutoría y el apoyo del galardonado productor Sergio George, Yahaira Plasencia se está estableciendo como una de las cantantes de salsa en ascenso en las que no debe dormir. Además de la música tropical, el que alguna vez fue bailarín de circo también aprovecha las melodías pop y reggaeton”, se puede leer en el artícilo.

En la lista también hallamos figuras como A. Chal, Alejandro y Maria Laura, Ezio Oliva, Emilio Jaime, Grupo 5, Isabela Merced, Kanaku y El Tigre, Laguna Pai, Leslie Shaw, Mayra Goñi. Además, de Mia Mont, Moncho Berry y Renata Flores, esta última mostrando lo rico que el quechua en la música.