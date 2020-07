Jazmín Pinedo sobre Mujeres al Mando “No me sentía cómoda, se me veía aburrida” | VIDEO

La conductora de ‘Esto es Guerra’ Jazmín Pinedo no dudó en dejar su opinión de cómo se sentían en el programa ‘Mujeres al Mando’.

Recordemos que la popular ‘chinita’ tuvo un paso por ‘Latina’ en donde tuvo la conducción del programa de ‘Espectáculos’ y después de algunos años, el magazine ‘Mujeres al Mando’ junto a Karen Schwarz y Cathy Sáenz.

La expareja de Gino Assereto, en conversación con María Pía Copello le reveló que ahora llega a su casa más ‘contenta’:

“Llego a mi casa contenta, emocionada, mis amigas que no trabajan en televisión como que ahora me ven y me dicen ‘escúchame qué diferencia, es como que antes estabas aburrida.”

Jazmín también resaltó que en ‘Esto es Guerra’ se siente más cómoda porque trabaja con gente que ya conoce:

"Aparte que, en verdad, estoy con gente que ya conozco, gente con la que he trabajado, está Jota, está Gino, me siento como que más cómoda.”

El encargado de difundir los videos fue el influencer de espectáculos Rodrigo González ‘Peluchin’.

¿Cómo llegó Jazmín Pinedo a la conducción de ‘Esto es Guerra’?

A comienzos de este año, Jazmín Pinedo conducía el programa ‘Mujeres al Mando’ junto a Karen y Cathy, pero de un momento a otro apareció en ‘Esto es Guerra’ y tomó la conducción.

Su aparición en ‘Esto es Guerra’ fue controversial, ya que incluso ‘Latina’ casi le pone una demanda, pero Pinedo aclaró que había hecho todo bajo la ‘ley’.