Hija de Patty Wong se muestra orgullosa de la empresaria: “Estás haciendo historia, mami”

Ariadna, hija de Patty Wong, expresó lo orgullosa que se siente por su madre. Esto después que la modelo y empresaria se mostrara solidaria con la gente que trabaja con ella ante tiempos de pandemia.

Luego que Patty Wong publicara una foto en su cuenta de Instagram, su hija no dudó en comentar y señalar que estaba haciendo historia con sus acciones.

“Estás haciendo historia, mami”, escribió la hija de Patty Wong, quien fue respaldada por miles de fans de la empresaria.

Por otro lado, la exintegrante de Habacilar aclaró que su intención no es postular a ningún cargo público, tal como lo han especulado algunos ante tantas buenas acciones.

“Está circulando que voy a pertenecer a un partido político y es totalmente falso. No me interesa. Yo hago política en mi empresa, en mi casa, como ciudadana. No necesito un cargo público y agradecer porque por ahí he visto que me están proponiendo. Agradecer a la gente que quiera que sea ministra de Trabajo y me quiere dar otro ministerios, no estoy interesada”, escribió Patty Wong.