Janet Barboza comparte cómo festejo sus 46 años | VIDEO

Sopló las velitas por un año más de vida y su deseo fue que ya se acabe la COVID-19. Estos fueron los sinceros deseos de Janet Barboza al estar frente de su torta de cumpleaños, quien el último viernes cumplió 46 años. La conductora de televisión pasó una tarde linda con la organización de una rica parrillada al lado de sus seres queridos. Así lo dejó ver a través de sus historias en Instagram.

“Estoy de cumpleaños y estoy feliz. Amo la vida, espero que Dios me regale muchos años más, me siga bendiciendo porque tengo muchos planes en mente, nuevos comienzos, seguir amando y protegiendo a los míos. Hola 46”, expresó Janet.

Como era obvio, la pareja de la influencer estuviera al lado desde que amaneció. Asimismo, la ex presentadora del mediodía mostró algunos de los regalos, los cuales fueron los de sus perros. Como se sabe, la cajamarquina es una gran amante de los perros.

No cabe duda, que la popular ‘Rulitos’ pasó uno de los mejores cumpleaños junto a las personas que la quieren, como su pareja, hija y Nílvec Huárac, su fiel amigo.

“Ahora más que nunca debemos celebrar a la vida, estar sanos es una bendición. Ya habrá momentos para tirar la casa por la ventana”, comentó Janet Barboza.

Janet Barboza mostró lo que no se debe hacer al corta el cabello

Janet Barboaza, así como muchas ha revisado tutoriales para poder cambiar su look durante la cuarentena. Algunas chicas consiguieron su cometido y les quedó bien el corte, pero otras no. Ese fue el caso de la también conocida como "retoquitos", que intentó hacer un tutorial de corte de cerquillo que no terminó de la mejor manera.