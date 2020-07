Cristian Castro acepta que agredió a su mamá Verónica Castro | VIDEO

Cristian Castro confesó en una reciente entrevista que agredió a su madre Verónica Castro. Esta información cuando se dio a conocer por Yolanda Andrade, generó controversia en los medios por los detalles inéditos que se revelaron, mientras el artista minimizaba lo ocurrido como envidia de la conductora hacia la actriz.

De acuerdo a la examiga de la protagonista de la 'Casa de las flores', hace 10 años, auxilió a la mayor exponente de las telenovelas para que la atienda un médico tras encontrarla en mal estado en su casa.

"Cuando estábamos en el hospital le dije 'por favor te lo pido, tienes que decir la verdad. Fui por ella, la llevé al hospital. La ahorcó y le pateó en la escalera, estaba muy mal... los golpes que le dio a su mamá no fueron por mi culpa y no fue porque se enteró de la relación. Le rompió toda la espalda y el cuello”, confesó Andrade en el programa de Argentina El run run.

Sin embargo, el intérprete en una conversación con Despierta América dio su versión ante los cuestionamiento por su comportamiento con su mamá.

"No hay nada qué ensuciar, hay problemas familiares naturales que se resuelven como todas las familias; mi mamá y yo hablamos todos los días, con todo y peleas seguimos adelante”, indicó el mexicano.

El artista aceptó que hubo jaloneos, gritos e insultos: “He tenido mil peleas con mi mamá y he tenido mil peleas con todos los integrantes de mi familia. Esa peleíta de jaloncillos y gritadas fue hace 15 años, ¡ya salió la noticia!”.

“Siempre el revival de las cosas de que me jaloneé con mi ex esposa o me jaloneé con mi mamá; jalones siempre va a haber. Es una locura que alguien no diga groserías y [es común] que a veces se digan groserías entre parejas o se digan groserías a los parientes; puedes decirlas y luego pides perdón”, acotó Castro.

Pero lo que impactó a su público fue la justificación que utilizó tras su actitud violenta: “Me parece que el cantante real es desequilibrado”.