Gino Assereto cambia su apariencia tras ser captada Jazmín Pinedo visitando a Jesús Neyra

Gino Assereto quiere empezar desde cero, luego de conocer el ampay de la madre su hija, Jazmín Pinedo. El chico reality ha preferido no dar declaraciones sobre las imágenes de su expareja saliendo del departamento de Jesús Neyra. Por lo que se ha concentrado en la música y su persona, por lo sorprendió al compartir una foto en su Instagram de un osado cambio de look, demostrando que tiene los ánimos al mil.

Assereto publicó una historia en su Instagram donde se le ve en una barbería, hasta ahí nada fuera de lo común, pero luego publicó una serie de fotos con el resultado final. El también modelo llamó la atención de más de uno de sus fans, pues luce el cabello de color rosado.

Gino Assereto preocupó a sus seguidores

Tras ser captada Jazmín Pinedo visitando el edificio de Jesús Neyra, el integrante de Esto es guerra publicó un post que generó preocupación entre sus fans en el que reflexionaba sobre su salud mental.

“Les cuento de que hace unas semanas me empecé a sentir mal, literal mal, y decidí hacerme unos chequeos médicos. Lastimosamente los resultados fueron negativos y arrojaron una hepatitis que me tuvo en cama durante todo este tiempo”, escribió.

Pasado unos días, volvió a publicar un mensaje donde se le puede ver al lado de una fogata y de nuevo lanzó un mensaje reflesivo.

“Llevo años luchando con mil problemas y son mentales. Llevo años batallando con esos demonios que no son reales. Me creo mi propia película y me sumerjo en mundos irreales. Hoy soy consciente que vivir así hace que muchos crean falsedades”, escribió Gino Assereto en su cuenta de Instagram.

El mensaje continúa y afirma que nadie lo conoce realmente. “Nadie me conoce y nadie sabe lo que vivo, no me juzguen en la calle, lo tengo a Dios como testigo. Hoy estoy donde estoy y llegue en modo inconsciente. Que la vida me perdone por no haber vivido en el presente. El camino aún empieza y mi sueño está a la vuelta. Llevo muchos años de vida, pero mi vida aún no está resuelta AMEN”, finalizó el modelo.