¿Gino revela el motivo de su separación?: “Mi mayor problema son los demonios mentales”

Gino Assereto volvió a estar activo en su cuenta de Instagram con una misteriosa actitud, luego de ser captada Jazmín Pinedo saliendo del edificio donde vive Jesús Neyra.

La última publicación del exchico reality, ha generado impresión al revelar, algunos detalles de su estado emocional en medio de las especulaciones sobre un posible romance de su expareja con el actor.

¿Gino Assereto en Instagram confesó su problema de separación con Jazmín Pinedo?

Aunque la expareja reveló que terminaron por buenos términos y eran amigos por el bien de su pequeña, muchos de sus seguidores quisieron conocer la verdad de la ruptura amorosa. Ante ello, ambos se han mantenido firmes sin brindar detalles de los ocurrido.

Pero lo que ha llamado la atención, es la reciente acción que tuvo el popular ‘tiburón’ frente al vídeo de la conductora de 'Esto es guerra' en el programa de Magaly Medina, borrando al día siguiente todas las fotos románticas donde aparecía junto a la joven, dejando solo las familiares.

Sin embargo, a través de sus redes sociales abrió su corazón y dio detalles antes no conocidos sobre su vida personal: "Llevo años luchando con mil problemas y son mentales. Llevo años batallando con esos demonios, que no son reales", indicó en su plataforma digital.

Además, agregó: “Me creo mi propia película y me sumerjo en mundos irreales. Hoy soy consciente que vivir así hace que muchos crean falsedades, nadie me conoce y nadie sabe lo que vivo, no me juzguen en la calle, lo tengo a Dios como testigo”.

A su vez, volvió a recalcar en una historia de su plataforma digital: "En lo mío. Mi mayor problema son los demonios mentales", sostuvo en una imagen donde al parecer habría sido captada en un estudio musical.

Jazmín Pinedo en Instagram se pronunció así tras sus polémicas imágenes

Tras la revelación del video en el programa de Magaly Medina, la modelo no había dicho absolutamente nada respecto a la situación, pero ahora utilizó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje.

En su cuenta oficial, la conductora de ‘Esto es Guerra’ reveló un video en donde baila una canción que resalta su soltería:

“No quiere saber de amores, ya enterró sus emociones. En casa nadie la espera: sola, suelta y soltera”, bailó bastante feliz a modelo.

¿Cómo inició la relación de Jazmín Pinedo y Gino Assereto?

Los padres de un hermosa niña, se conocieron cuando Jazmín Pinedo ingresó a trabajar como participante en el reality de 'Esto es guerra'. Luego de unas semanas, Gino Assereto la enamoró y se consolidaron como una de las parejas más estables del medio.