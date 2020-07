Pold Gastello tras su recuperación: “A mí me ha salvado la solidaridad”

Pold Gastello agradecido con la vida luego de haber sido internado en UCI durante más de 10 días tras enfrentar el COVID-19; en medio de su recuperación en casa confesó la travesía que pasó y cuál es su salud actual.

El actor conmovió al revelar que tu tres ángeles que le salvaron la vida. Pues, fueron tres personas que lo ayudaron a combatir el coronavirus ya que, un joven venezolano lo auxilió al encontrarlo en su habitación cuando tenía una crisis respiratoria.

La siguiente persona bondadosa, un taxista que lo trasladó hasta un centro de salud cuando estaba moribundo pese a conocer que tenía el virus. Y la tercera, Michelle Alexander, quien consiguió una habitación con un respirador y una ambulancia UCI, según relató en una entrevista al diario Ojo.

Tener el privilegio de la vida me compromete, en primer lugar, a vivir agradecido. Siento que cada día, cada minuto, es un regalo; que la fe y Dios son necesarios en nuestras vidas", indicó el intérprete.

A su vez, agregó: "A mí me ha salvado la solidaridad. Me cuentan que estuve 25 minutos muriéndome en una silla de ruedas y nadie me quería llevar, hasta que aparece este segundo ángel (taxista) que no solo me reconoce, sino que le comenta a mi amigo venezolano que me ha trasladado dos veces antes y “me parece una buena persona”. ¿Qué pasa si me portaba mal con este señor? Esto me hace pensar que en la vida todo tiene una repercusión".

¿Cuál es el actual estado de salud de Pold Gastello?

Gastelo le animó a brindar fuerte anímicamente ante esta tragedia que muchas familias se encuentran viviendo. Por su parte, manifestó que se encuentra mejor ante la enfermedad.

"Bien, bastante bien. Para todo lo que he visto de las secuelas que normalmente tiene alguien que ha pasado por este proceso de entubamiento, yo siento que estoy avanzando bastante bien felizmente y gracias a Dios. Jugó a favor que no tenía ninguna enfermedad preestablecida y que no estaba tan mayor", sostuvo el artista.