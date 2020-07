¿Luciana Fuster retomó su romance con Austin Palao?: Ivana Yturbe se pronuncia

Desde que retomaron las grabaciones de 'Esto es guerra' en medio de la cuarentena, Luciana Fuster y Austin Palao, han sido parte de las actuaciones románticas de 'Dale Play', donde se les suele exponer hasta en incómodos momentos.

Ante ello, Ivana Yturbe en su aparición en el programa de 'En boca de todos' sorprendió al insinuar que habrían retomado su relación sus compañeros de trabajo.

En una declaración de la popular “Princesa Inca” tenía que colocar un puntuación a los competidores sobre el ‘ranking de los solteros más sexys de EEG’.

La expareja de Jefferson Farfán se confundió y quiso cambiarlo:“El puesto 3 hay que ponerle a Austin porque si no mi amiguis Luciana me va a… ay no, no, no, pensé en alto”, señaló Yturbe.

Ante ello, los conductores de América Televisión le preguntaron a Ivana si Fuster y Palao estaban coqueteando nuevamente o si ya tenía un romance.

Cabe recordar, que los chicos reality están en constantes coqueteos en las escenas de actuación. Precisamente, ambos se volvieron a juntar en un reto de actuación de “Dale play” para caracterizar a Fernanda y Joel de la serie “Al fondo hay sitio”, así como otras escenas de producciones peruanas.

Luciana Fuster y Austin Palao tuvieron una larga relación pero terminaron y unas semanas después la influencer comenzó a salir con uno de su mejor amigo, Emilio Jaime. Ahora la chica realitie se encuentra soltera nuevamente, al igual que el mayor de los hermanos Palao.