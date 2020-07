Natalie Vértiz y su romántica sorpresa a Yaco Eskenazi por sus 5 años de casados | VIDEO

Natalie Vértiz y Yako Eskenazi siguen más unidos que nunca, demostrando que continúan firmes en su matrimonio tras compartir en sus cuentas de Instagram la romántica cena que tuvieron por su aniversario de boda.

¿Cómo fue la romántica sorpresa de Natalie Vértiz a Yako Eskenazi?

Por medio de las redes sociales, el conductor de 'Mi mamá cocina mejor que la tuya' emocionado publicó el instante donde bajaba las escaleras de su casa y la modelo lo esperaba sentada con un hermoso detalle.

Natalie organizó una hermosa cena en su hogar, donde colocó unos cojines en el suelo que acompañaba una cena que tenía como decoración unas rosas, plumas y velas al tener oscura su sala.

“Miren la sorpresa increíble que me hizo mi adorada esposa por nuestro 5to aniversario de matrimonio”, contó Yaco en su red social mostrando una gran sonrisa.

Yaco Eskenazi en Instagram dedicó un conmovedor mensaje a Natalie tras recordar a su padre

Por su parte, el exchico reality le dedicó unas tiernas palabras a su esposa junto a unas fotografías en su plataforma digital.

“Felices 5 años mi amor @msperu nadie dijo que sería fácil, ni que sería perfecto. De lo que si estoy seguro es que iremos juntos hasta el final, como lo prometimos el día que nos pintamos la piel con una frase que no se borrara jamás”.

A su vez, Yaco aprovechó en recordar la memoria de su papá, quien le dio el consejo que luche por su matrimonio:

“En este momento tengo que recordar a mi papá, que en una de nuestras ultimas conversaciones me dijo: nosotros no abandonamos, nosotros luchamos hasta el final hijito. Lucha por tu familia y así será. Te amo y te agradezco cada día por enseñarme a crecer y amar de una forma que no creía posible. Te amo hoy, mañana y siempre #rideordie #felices5años”, finalizó Eskenazi el post.