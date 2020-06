Luciana Fuster sobre Ignacio Baladán: “Miente, inventa, habla desde el orgullo” | VIDEO

¿Ya no son amigos? Luciana Fuster e Ignacio Baladán, eran amigos muy cercanos en el 2019, sin embargo, poco a poco se fueron alejando y actualmente se andan enviando ‘indirectas’ algo extrañas.

Y es que Luciana mencionó que el uruguayo le sigue “tirando los perros’ y que ella lo mandó a la ‘friendzone’, pero Baladán respondió que fue él quien vio algunas cosas que no le gustaron y todo llegó a su fin.

Tras las palabras del chico reality, la expareja de Emilio Jaime dijo:

“Se toma de quién viene. No hay que a mí me parezca más...que alguien que miente, inventa y que habla desde el orgullo para no quedar mal y no se le dañe el ego”.

Pero, la joven resaltó que no siguió coqueteando con Ignacio, por consejos de su madre, quien no estaría contenta con el uruguayo.

“Voy a ser bien sincera. No les voy a decir: ‘ay, sí, que sea lindo’. La aprobación de mi mamá, apunten, si tu mamá te dice no es no. Gracias a ella estoy feliz y tranquilísima”, finalizó Luciana en su cuenta de Instagram.

¿Quién es Luciana Fuster?

Luciana Fuster es una de las modelos más bellas del Perú. Se hizo conocida en el mundo del espectáculo por ser parte de diferentes programas reality.