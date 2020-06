¿María Pía Copello será mamá por cuarta vez? | VIDEO

La conductora de televisión Maria Pía Copello asombró a sus seguidores de Instagram al confesar que desea convertirse en madre por cuarta vez.

“¿María Pía Copello quiere convertirse nuevamente en madre, sí o no?”, le consultaron en el programa ‘En Boca de Todos’.

Su primera respuesta fue "No Sé", pero después explicó que, a pesar que lo había descartado por completo, ahora sí se lo ha preguntado y si es posible desearía quedar embarazada el próximo año.

“El año pasado decía ni hablar, pero hace poco me hicieron la pregunta e mis redes sociales y dije: sabes qué, puede ser que sí, pero me tengo que apurar, me tengo que apurar si quiero este año”, indicó.

La exconductora de ‘Esto es Guerra’ expresó que ya lo está conversando con Samuel Dyer, su esposo, con quien ya tiene 3 menores hijos.

“Si me animara tiene que ser este año, pero todavía estamos ahí en conversaciones”.

Echa un vistazo al video, en donde María Pía Copello revela que, si desearía convertirse en mamá, sería el próximo año:

¿Quién es María Pía Copello?

María Pía Copello se inició en la televisión con un programa infantil llamado ‘María Pía y Timoteo’. Después de algunos años fuera de las pantallas, fue conductora de ‘Esto es Guerra’ y actualmente es una de las mayores influencers del Perú.

Junto a su menor hijta, no deja de hacer ‘Tik Toks’ y divertir a sus fanáticos.