José Dammert tras hacer público que es gay: "Me he sentido tan libre"

A través de un programa virtual, José Dammert hizo pública su homosexualidad. El actor indicó que se sintió libre de hacerlo, en medio de amigos que lo estiman mucho.

Como se recuerda, José Dammert es parte del reality virtual de Sinargollas, #TeRetoEnCasa. Este espacio nació a raíz de la cuarentena.

El reto final consistía en hacer un stand comedy. Aquí es donde el actor aprovechó la oportunidad para liberarse y hacer pública su orientación sexual.

“Por primera vez me he sentido tan libre de haber hablado de mi homosexualidad y me encanta haberlo hecho acá en un ambiente seguro donde se que estoy rodeado de amigos y ha sido un momento bien importante de mi vida", comentó José Dammert casi entre lágrimas.

En otro momento, señaló: "Ha sido una competencia maravillosa, todos hemos formado una familia sobre todo en momentos difíciles por la cuarentena, este programa ha sido una compañía maravillosa durante todo este tiempo”.

Los finalistas de esta edición de #TeRetoEnCasa fueron los inquilinos José Dammert, Edith Tapia, Mathías Raygada y Mónica Torres, quien en uno de los retos de canto tuvo como invitados nada menos que a Diego Bertie, Lucho Cáceres y Coco Limo.

José Dammert en Mujercitas