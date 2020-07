Mario Irivarren volverá a Esto es Guerra tras vencer el coronavirus | VIDEO

Mario Irivarren reapareció en Esto es Guerra a través de un enlace en vivo para confirmar que venció al coronavirus. Su primer contacto fue con Ivana Yturbe.

El ex capitán de Los Retadores manifestó que ya estaba totalmente recuperado y que tiene el alta médica que le permitía reincorporarse al programa cuando el productor Peter Fajardo, así lo crea conveniente.

“Ya me dieron el alta, me hice la prueba molecular, ya no tengo Covid 19. Yo solo estoy esperando para volver que me llame el productor, por lo menos ya empecé a entrenar”, precisó Irivarren, tras mencionar que durante el tiempo que recibió el tratamiento siempre pensó en positivo y evitó caer en desesperación

“Me siento súper, tanto bien físico como anímicamente, fueron días difíciles cuando me enteré de la enfermedad. La mente es muy poderosa, pensar en positivo sirve para que todo sea más asimilable. Afortunadamente, no pasé por una etapa grave de la enfermedad, sino una etapa suave, nunca perdí el optimismos, la buena actitud y el positivismo. He conversado con mucha gente a través de las redes sociales que me han preguntado qué hacer, porque también dieron positivo a la COVID. Decirles a todos ellos, que no hay que caer en desesperación, pero sí hay que cuidarnos, no hay que tomar en broma esta crisis sanitaria”, comentó.

Por su parte, Gian Piero Díaz mencionó que tanto él como su compañera Jazmín Pinedo conversaron con el productor de EEG, y según lo previsto, el retorno de Mario Irivarren podría darse la siguiente semana.