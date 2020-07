Karina Rivera rompe su silencio ante desatinado comentario de Nicola: “Dañó mi imagen” | VIDEO

Después de muchos meses, Karina Rivera se refirió al polémico comentario que lanzó Nicola Porcella en el estreno del programa Todo por amor.

Como se recuerda, el exintegrante de Esto es Guerra quiso bromear y los nervioso le jugaron en contra.

"Nadie se ‘gilea’ a Karina más que los gerentes del canal que nos van a dar la plata", indicó Nicola Porcella, generando el repudió del público.

A través de una entrevista con Encendidos, la animadora recordó ese episodio. Ella señaló que nunca escuchó bien el comentario, fue al día siguiente cuando se dio cuenta de lo sucedido.

“Era el primer programa, nadie quiere arruinarse la vida televisivamente y tercero, había mucha bulla interna en el estudio. En el momento que lo dijo, yo prácticamente no llegué a escuchar. Mi cara de asombro fue porque qué estaba diciendo. No había escuchado”, contó.

Tras apagarse las cámaras, Karina Rivera remarcó que Nicola Porcella le pidió disculpas.

“Cuando se apaga la cámara Nicola no se dio cuenta exactamente la pachotada que dijo, pero sí que había dicho algo que no estaba bien ordenada la idea. Entonces, desde ese primer momento me dijo: Karina, creo que he dicho algo pésimo, algo malo’. Yo decía qué tanto te disculpas”, señaló.

Al día siguiente, Karina Rivera se dio cuenta de la situación.

“Pasó al día siguiente y ahí me enteré bien de todo. Si bien Nicola puso el parche y trato de corregirlo en el instante, ya se había hecho toda una cosa muy grande. Él desde el primer instante se disculpó conmigo, supo que había dicho algo totalmente terrible, que sí lo fue, que dañó mi imagen en su momento”, confesó.

“Nadie quiere dañarse la imagen en un primer programa cuando te están dando la oportunidad de tu vida. Entonces eso quedó conversado entre él y yo, entre la gerencia del canal y ahí lo dejo porque eso fue una etapa pasada. Hoy estoy empezando una etapa nueva sola en la conducción”, dijo.