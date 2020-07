Anahí de Cárdenas emociona a fans con anuncio: “me empezó a salir pelo” │FOTOS

A través de su cuenta de Instagram, Anahí de Cárdenas contó a sus fans que ya le está creciendo el cabello. La actriz confesó que por un momento creyó que se quedaría calva. "Tuve miedo", aceptó.

Como se recuerda, Anahí de Cárdenas cumplió con éxito sus quimioterapias. Tras dar su campanazo de la victoria de la lucha contra el cáncer, la también celebra con emoción la nueva oportunidad que le ha dado la vida.

“Y así como si nada, de un día otro, me empezó a salir pelo! No está de más decir, que hubo un momento en el que pensé que no volvería a salirme de nuevo. No voy a mentir, me dio miedo. Me dio miedo la mirada ajena. Me dio miedo que mi pareja ya no me quiera igual, que la gente me tenga lastima”, publicó Anahí de Cárdenas.

La actriz adjuntó a este post un par de fotos, donde se ve el crecimiento de su cabello.

“Todas esas cosas se te pasan por la mente, y la mente es poderosa. Hay que saber frenar esos pensamientos que nos invaden, mirarnos al espejo y poder decir : yo te acepto, yo te amo y así estás perfecta. Porque la aceptación y el amor no vienen de afuera, vienen de uno mismo. Y es lo más difícil de hacer. Aceptarse en momentos de crisis”, señaló.

Anahí de Cárdenas indicó que aprendió a quererse a sí misma, y se encarga de decírselo cada vez que se mira al espejo.

“Hoy me mire al espejo, con mi cabeza con huecos de pelo y sin cejas ni pestañas y me dije: te quiero. Eres hermosa sin pelo, sin pestañas ni cejas, son accesorios nada mas y aún sin accesorios te quiero”, contó.

Ante ello, los fans no dudaron en celebrar el acontecimiento. Además, la felicitaron por su fortaleza.