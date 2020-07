Ismael La Rosa: "La relación perfecta no existe, el que diga lo contrario miente"

Se conocieron en los set de televisión, por los años 90, cuando protagonizaban La Rica Vicky. Bastó solo 6 meses de tratarse para entender que eran el uno para el otro. Ahí es cuando Ismael La Rosa y Virna Flores iniciaron su aventura amorosa, la cual se convertiría en 23 años de una relación solida con dos bellos hijos.

En conversación con Wapa.pe, Ismael La Rosa recuerda lo vivido como si fuera ayer, sin embargo, hace una aclaración.

"Primero, no existe una relación perfecta. Lo aprendí desde hace mucho. Entender que nada es para siempre, lo único que nos queda es vivir el aquí y el ahora. Creo que una pareja debe aprender, crecer y cambiar junta. Todo es crecimiento y cambio. Es importante también la confianza, respeto, amor, pasión y comunicación", inició el actor, quien decidió regresar a Perú en pleno auge de su carrera en el extranjero.

Como se recuerda, Virna Flores e Ismael La Rosa dejaron Estados Unidos para estabilizarse en Perú junto a sus dos hijos.

"Hemos tenido altos, bajos y subterráneos en la relación, porque el que diga que no ha tenido subterráneos está mintiendo, creo yo. Tenemos que entender que no todos los días son buenos y malos, y debemos ser empáticos con nuestra pareja. Olvidar también el ego que es el gran oponente. Dentro de ti es el cambio", acotó el conductor de TV.

Aunque se casó hace 12 años con Virna Flores, Ismael La Rosa resalta que tienen 23 años de vivir juntos. Recalcando que el amor y compromiso sigue tan presente como desde el día que decidieron a escribir su bella historia.

El actor hoy en día está abocado en Academika.pe, un proyecto que nació a raíz de la pandemia. Lo que busca Ismael La Rosa es ayudar a los adolescentes con escasos recursos económicos, dándoles una nueva opción para que sigan educándose de forma gratuita.

"A pesar de que Academika.pe no es un proyecto que genera ingresos por el momento, me genera una satisfacción gigantesca. Me siento honrado y bendecido de dar un granito de arena para una solución que es tan necesaria en nuestro país, que es la educación", resaltó.