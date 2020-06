Laura Borlini preocupa al sufrir accidente: "Ha sido un susto horrible"

Laura Borlini confesó a un medio local, el susto que se llevó tras haber tenido un accidente en la ducha de su casa, llegando a cortarse la muñeca y la planta del pie. Además, que este hecho le generó una crisis nerviosa.

¿Cómo ocurrió el accidente de Laura Borlini?

La presentadora durante una entrevista con el diario el Trome, reveló el inesperado hecho que alarmó a sus seguidores y familia.

"Estaba saliendo de bañarme para ir al canal y se rompió la mampara de vidrio de la ducha. Me he cortado la muñeca, la planta del pie y me están revisando porque puedo tener esquirlas de vidrio dentro del cuerpo. Ha sido un susto horrible, me salió bastante sangre, pero gracias a Dios que estoy bien y fuera de peligro", sostuvo Laura.

Además, la argentina indicó que el sangrado le provocó ponerse nerviosa ante la situación, ya que veía su cuerpo herido.

"Me agarró un shock nervioso, todos los vidrios se me cayeron, fue horrible y entré en un ataque de nervios de ver cómo salía la sangre, pero gracias a Dios que no pasó a mayores", agregó.

A su vez, Borlini manifestó que todavía continúa con el dolor pese a ver sido atendida y le hicieron unos puntos en su pie.

"Ya estoy en casa, no me quedé internada, pero sí me hicieron puntos en el pie. Se me está yendo la anestesia y siento dolor, pero las cosas pudieron ser más terribles. Soy media obsesiva con el trabajo, así que iré mañana (hoy) o sino ya será el lunes", finalizó.

