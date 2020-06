Nicola envió mensaje a sus detractores: “Me querían ver mal, pero el mundo se puso de mi lado”

Nicola Porcella se encuentra probando suerte en México, participando en el reality de Televisa “Guerreros 2020”. Desde que se conoció su llegada al país del tequila levantó polvo el saber ¿cómo logró conseguir un vuelo hasta allá?, ya que muchos peruanos buscan la manera de regresar a sus casas desde que se cerraron las fronteras.

A pesar de toda la ola de comentarios que se dieron con su viaje, el chico reality usó su cuenta de Instagram para agradecer a los fans que los han defendido de las personas que lo han criticado y deseado que las cosas le vayan mal.

“Quería decirles a todos muchas gracias gente de Perú, los adoro hoy más que nunca. Esta semana he sentido su apoyo y cuando la gente me quería ver mal, me atacaba, yo veía que todo el mundo se ponía de mi lado. De verdad, estoy súper agradecido”, señaló a también actor.

Por otro lado, el polémico personaje indicó que estar en este reality es una oportunidad que viene buscando hace tiempo.

“Esta es una oportunidad que Dios me la dio, por algo se me dio y estoy feliz de estar en México. Qué linda es la gente de acá. Son personas increíbles con quienes vengo trabajando. Este programa es espectacular, me quito el sombrero por mi equipo, por ellos. Yo tengo mucho tiempo en los realities, pero esta es la primera vez acá. Empecé en Las Cobras y ahora es mi equipo”, expresó.

Magaly Medino le dice estafador a Nicola Porcella

Magaly Medina contó que la productora del reality recibió una foto que no cumpliría con la imagen actual que tiene Nicola Porcella.

“Encima le llegó un participante con sobrepeso y que no está en su mejor forma”, sentenció Medina. Sigue leyendo...