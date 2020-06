Youtuber explota contra Nicola tras vuelo a México: “Es una cachetada a los peruanos varados”

Indignada por el vuelo a México que hizo Nicola Porcella, la youtuber peruana Ariana Bolo Arce no dudó en expresar lo que sentía e indicó que es una "cachetada a todos los peruanos".

La youtuber se encuentra varada en el extranjero desde que inició la cuarentena, es por ello que se pronunció ante la salida de Nicola Porcella a Televisa.

Como se recuerda, el integrante de Esto es Guerra viajó a México para ser parte del reality Guerreros 2020, programa que empezó el lunes 15 de junio.

“Es una cachetada para todos los peruanos que estamos varados hace casi 5 meses en otro país. ¡A mi me importa un bledo que ese Pata haya venido hacer su torre de vasos aquí! Si te dicen que no puedes ni entrar ni salir del país te quedas! ¿Quien es él para no cumplir con eso?”, indicó.

Asimismo, reprochó al Estado por muchos peruanos que se encuentran varados en el extranjero y sin dinero.

“Muchos peruanos estamos varados en el extranjero, ya prácticamente con la soga al cuello porque se nos está acabando el dinero. Tenemos que esperar a que por fin se abran las fronteras en agosto para que este tal Nicola Porcella, salga de país así porque así! ¿Que paja no?”, indicó.