Fernanda Castillo: “Las mujeres no somos princesas que esperan ser rescatadas”

Desde que inició la actuación, Fernanda Castillo ha interpretado a diferentes personajes, aquellos que le han ayudado a fortalecer su carrera y de los cuales ha aprendido mucho. En esta oportunidad, la actriz viene promocionando la primera temporada de Enemigo Íntimo, una producción que le llena de orgullo por la fuerza de su personaje.

“Lo que pasa es que este personaje es un misterio, que aparece como una víctima, pero conforme pasan las cosas, la audiencia se va a dar cuenta de la realidad, de la fuerza que tiene, que no es tan víctima como parece. Tiene una gran misión, salir adelante, liberarse de lo que se le acusa y tratar de defender su integridad a toda costa. Además de sobresalir en la cárcel”, explicó en conversación con Wapa.pe.

La actriz explicó que este tipo de personajes le parecen enriquecedores, pues han ido evolucionando al igual que nuestra sociedad.

“Me siento muy afortunada porque creo que mi carrera ha ido evolucionando, como va evolucionando la televisión y la sociedad. He sido honrada por haber tenido oportunidades de contar historias donde se hablaba del amor y del amor imposible, donde las mujeres - no en general - pero la mayoría, eran princesas que querían ser recatadas. Sin embargo, cuando llegó la temática de las series, me toca un personaje más apegado a la realidad”, detalló la actriz.

“Gracias a ello toqué temas que nos estaban sucediendo, interpretar a una mujer de armas tomar y empoderada en el caso de Mónica Robles en El Señor de los Cielos me pareció muy atractivo. Es que ya no somos esas mujeres que esperamos que nos rescaten o ser rescatadas por un príncipe, sino que también podemos rescatar al príncipe y que estamos en la búsqueda de rescatarnos a nosotras mismas. Siento que conectan más con el público de ahora, con mujeres de hoy, que tienen sus propios negocios, porque las mujeres también podemos. Me siento muy afortunada, porque yo también soy una mujer así”, explicó Fernanda Castillo.

Consultada por cuál ha sido el mayor reto al interpretar a Roxana Rodiles en Enemigo Íntimo, la actriz indicó que le dio mucho temor que el público no la acepte o la comparé mucho con Mónica Robles, personaje de El Señor de los Cielos que tuvo mucho éxito.

Es por ello que trabajó mucho para no ser comparada. “Tuve miedo, estuve pendiente de cada detalle en la construcción del personaje, desde la parada, no quería que el público lo compare. También agradezco al elenco porque me apoyó mucho. Fue una gran producción. Otro de los retos también fue grabar en la cárcel, fue un proceso muy desgastante porque uno empieza a entender la falta de libertad”, contó la artista de 38 años.

Finalmente, agradeció la oportunidad que llegar a los hogares con esta serie y, de alguna manera, acompañar al público en esta cuarentena.

“Me siento contenta de que mediante mi trabajo puedan aminorar el estrés que conlleva esta pandemia que vivimos. Que les sirva de distracción”, señaló.

Fernanda Castillo comparte roles en Enemigo Íntimo con Raúl Méndez y Matías Novoa. Telemundo Internacional reestrenará la primera temporada de la serie el 22 de junio a las 10:40 p.m. Cuenta con 50 capítulos, los cuales han sido filmado es ciudades fronterizas de México con Estados Unidos y en la fría Zúrich (Suiza).