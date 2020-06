Nicole Pillman sobre embarazo de Samahara: "Los padres deben orientar a sus hijos"

Luego que Samahara Lobatón contara la razón por la que quedó embarazada, Nicole Pillman expresó su sorpresa y pidió a los padres que sean más responsables con sus hijos.

Como se sabe, la hija de Melissa Klug tiene cuatro meses de embarazo. A través de su cuenta de Instagram, la joven reveló que la razón fue porque se olvidó ponerse la inyección.

"Me quité (el implante) y me cuidé con una inyección de tres meses. En enero yo me puse la inyección de un mes, pero me internaron en febrero casi tres semanas porque se acuerdan que estuve con fuertes dolores de cabeza. Y en todo eso de entrar y salir de la clínica, de verdad me olvidé de ponerme la inyección, responsabilidad de mi parte”, indicó Samahara Lobatón.

La joven indicó que no tenía ningún síntomas de embarazo, por lo que hacía su vida normal.

“Se supone que para el mes de febrero como no me cuidé, salí embarazada. Yo viajé, me fui de paseo, me fui de viaje a Punta Cana, estaba embarazada y no lo sabía. Hacía mi vida normal y me enteré mucho mucho tiempo después”, señaló.

Asimismo, detalló que no le venía la regla, pero no le sorprendió porque creyó que los anticonceptivos habían afectado su ciclo menstrual.

"Me enteré porque obviamente no me venía la regla, pero como soy irregular tampoco estaba tan asustada. Entonces fui al ginecólogo y me dijo que había que hacer una prueba solo para descartar porque seguramente era que mi cuerpo estaba regulándose. (...) De frente fui y me hice una ecografía y ahí estaba. Tenía latidos, ya estaba formadito”, contó.

Nicole Pillman sorprendida con confesión de Samahara Lobatón

Ante ello, Nicole Pillman se mostró muy sorprendida por las palabras de la hija de Melissa Klug, y tras compartir la noticia pidió que siempre orientes a sus hijos.

"Muy joven para usar ese tipo de método anticonceptivo. Los padres deben brindar orientación a sus hijos, no dejarlos solos en esa etapa de la vida. La paternidad es una gran responsabilidad", escribió la cantante en su cuenta de Twitter. ¿Qué dirá Melissa Klug sobre este consejo?