Spheffany Loza ante postergación de EEG: “Si no hay ingresos, de qué vamos a vivir”

Spheffany Loza se pronunció ante la postergación del regreso de Esto es Guerra. Aunque pidió que respeten la cuarentena, la modelo expresó su preocupación ante el Estado de Emergencia. Como se recuerda, la hermana de Melissa Loza se encuentra sin trabajo ante las medidas del Gobierno.

La modelo se pronunció a través de su cuenta de Instagram expresando su indignación, pues se siente perjudicada al ver que alargan la cuarentena cada 15 días.

¿Qué dijo Spheffany Loza?

Spheffany Loza indicó que si no tiene ingresos, de qué va a vivir durante esta pandemia del coronavirus.

"Cada 15 días alargan y alargan. Es la desesperación también... tengo gente conocida que está haciendo pequeños negocios porque no saben qué hacer, si no tenemos ingresos de qué vamos a vivir (...) Nos dan una fecha, pero lo siguen alargando. Deberían decirnos, va a ver 90 días de cuarentena. Nos dicen 15 días, pero se cumple los 15 y lo alargan más días”, indicó la hermana de Melissa Loza.

Spheffany Loza ante cuarentena: "Ya no aguanto más"

Sin embargo, pidió a sus fans a que sigan respetando las medidas del Poder Ejecutivo, por el bien de su salud.

“Por favor, quedémonos en casa. Ya no aguanto más. Extraño demasiado a mi familia, no sé cuándo los volveré a ver... Pongamos de nuestra parte y cuidémonos. Mucho depende de nosotros. Qué tan dificil es acatar una orden por tu misma seguridad. Es inevitable no sentir rabia por las personas irresponsables”, indicó.

Spheffany Loza en Instagram cautiva con su sensual figura

La chica reality en la cuarentena provechó para tener más comunicación con sus seguidores, compartiendo sus actividades desde su casa en medio del estado de emergencia.

A su vez, aprovechó en publicar unas sensuales fotos, manifestando: "El cuerpo no puede ser sinónimo de pudor o morbo, el cuerpo es arte".