Mayra Goñi ya no es amiga de Amy Gutiérrez: “No puedo confiar en ella” [VIDEO]

¡Se molestó! La actriz Mayra Goñi confirmó hace algunas semanas que no tiene nada en contra de la cantante de salsa Amy Gutiérrez.

Recordemos que Nesty (la pareja de Mayra) y Amy G tuvieron un acercamiento por ser pareja en el programa ‘El Dúo Pefecto’. Los cantantes también tienen proyectos juntos, pero siempre resaltaron que solo eran amigos.

Incluso Mayra expresó que no tenía nada contra Amy, pero en una transmisión en vivo hace unos días, reveló que ha cambiado de opinión.

En conversaciones con Daniela Legarda, Mayra Goñi indicó que ha roto la amistad con la cantante: “Amy compartía camerino conmigo, era muy amiga mía y hacia dúo con Nesty”, empezó diciendo.

“Yo estaba feliz porque confiaba en ella al ciento por ciento. Luego, los de la producción me preguntaron qué haría si les mandaban darse un beso al final de una canción y, como soy actriz, les respondí que si ameritaba podían hacerlo porque son profesionales”, añadió.

Pero ahora confesó qué es lo que la incomodó:

“Después les preguntaron a ellos, y fue ella quien dijo ‘yo soy profesional y si me mandan normal, y si no me mandan, pero fluye en el escenario, también’. Eso me incomodó porque siendo mi amiga sostuvo ‘que le fluía’ con mi novio”, dijo.

Goñi confesó que las declaraciones la decepcionaron:

“Me rompió el corazón, me decepcionó… pero no la odio ni le deseo el mal, pues me parece una chica muy talentosa”, explicó.

“Ella y yo conversamos en su momento, soy educada. El día que la vea la voy a saludar, pero lamentablemente no puedo confiar más en ella, ni brindarle mi amistad después de lo que dijo”, finalizó