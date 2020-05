Mónica Cabrejos critica fuertemente a Martín Vizcarra: “todo es positivo para él” [VIDEO]

¡No lo respalda! La locutora radial Mónica Cabrejos, durante su programa en ‘Capital’ habló sobre la situación del país y la crisis del coronavirus.

La periodista aprovechó para criticar al presidente de la República Martín Vizcarra y resaltar que el mandatario no es capaz de ver la realidad del Perú, ya que solo brinda mensajes ‘positivos’.

"Yo lo he estado escuchando al presidente Vizcarra y tengo la sensación de que él ha sido, de alguna manera, o ha recibido entrenamiento de los positivistas, porque él solo habla de lo positivo", indicó.

La ex vedette también expresó que Vizcarra parece presidente de otro país, ya que la situación en Perú es bastante crítica como para lanzar ideas positivas en su mensaje a la Nación.

"Yo tengo la sensación que el presidente Vizcarra, cuando empieza (a dar sus conferencias de prensa), no es presidente del Perú, es presidente de otro país porque tiene otra realidad: todo es positivo, todo está bien,’ hemos tomado las medidas adecuadas, miren la tasa que ha disminuido’.

Es una manera adecuada de no alarmar a la población cuando en este momento deberíamos estar alarmados porque los contagios no bajan. Si analizamos las cifras, en la última semana, lo mínimo que es por día es 3,000 contagiados. Esto no es cosa de juego, hay que tomarlo en serio", mencionó Cabrejos durante su programa radial.

Echa un vistazo al video:

Críticas a Mónica Cabrejos

Tras las palabras de Mónica Cabrejos, muchos usuarios en Twitter mostraron su molestia con sus declaraciones.