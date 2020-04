Mayra Goñi cuenta terrible momento con taxista que intentó abusar de ella

Mayra Goñi contó un terrible momento que pasó con un taxista cuando estaba en otro país. Esta confesión la hizo a través de un en vivo en su cuenta de Instagram.

La actriz contó que a los 20 años pudo ser víctima de violación cuando estaba en otro país.

“Fue horrible, viajé a un país (no quiso revelar el nombre) y me alojé en un hotel que estaba en una zona de ‘chicas de la noche’, pero luego un taxista me contó que el lugar era ‘caliente’ y ofreció ubicarme en otra zona”, dijo.

Mayra Goñi relató que este hecho ocurrió en Semana Santa, y que el taxista que se encargó de movilizarla se quiso aprovechar de ella.

“El taxista me movilizó, al llegar al hotel me ayudó con las bolsas hasta la habitación, pero entró y cerró la puerta. Ahí pensé que me iba a violar, empezó a decirme que le gustaba, así que solo atiné a suplicarle que no me haga daño, y debo haberle dado tanta pena que se fue. No salí del hotel hasta dos días después para irme al aeropuerto”, recordó.