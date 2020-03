Mayra Goñi sobre Fabio Agostini: “Es momento de parar, ya pasó un año”

El modelo Fabio Agostini está en el ojo de la tormenta después de hacer distintas declaraciones sobre su expareja Mayra Goñi. El español reveló que la joven se habría inspirado en él para crear su nueva canción ‘Víctima’.

"Le deseo lo mejor, me alegro servirle de inspiración, seguro todavía no me supera. Siempre usó la relación para sacar sus temas musicales. Yo no voy a hablar de ella, pobrecita, para mí es un cero a la izquierda, yo ya no quiero hablar de ella, no me interesa”, mencionó el exintegrante de ‘Esto es Guerra’.

Tras escuchar estas palabras, Mayra Goñi no se quedó de brazos cruzados y decidió enviar un comunicado oficial resaltando que la letras de sus canciones son compuestas por otras personas:

“Cree que el mundo gira en torno a él, está equivocado", indica la actriz.

“No le deseo ni el bien ni el mal, simplemente no quiero saber de él, sobre todo porque tengo una relación ahora y como que es incómodo para mi pareja que me estén preguntando delante de él por Fabio. Yo digo, ¿cuándo van a parar? Ya pasó un año y ya es momento de parar, quiero hacer respetar a mi actual pareja”, mencionó Mayra Goñi bastante incómoda.

La joven también le pidió al modelo que por favor deje de hacer comentarios sobre su relación.

"Fabio, creo que es momento de parar, ya pasó un año. Así como tú dices que te siguen preguntando por mí, simplemente evita hacer comentarios que puedan malinterpretarse y puedan generar polémica. Es mejor que cada vez que nos pregunten, decir no tengo nada que hablar de esta persona. (...) Si realmente quieres que esto termine, pues ciérrate la boca”, expresó Mayra.