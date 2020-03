Jefferson Farfán dedica conmovedor mensaje a su mamá por el 8 de marzo

El futbolista Jefferson Farfán sabe quién es la mujer de su vida y decidió dedicarle un emotivo mensaje por el Día de la Mujer.

Farfán usó su cuenta de Instagram para escribirle un tierno mensaje junto a una fotografía en donde sale abrazando a Doña Charo. El deportista demuestra estar eternamente agradecido por todo lo que hizo ella para que él hoy sea un buen futbolista.

“Feliz día a todas las mujeres del mundo, en especial a mi negra hermosa, una mujer dedicada, entregada, luchadora a mil por su familia. Eres un ejemplo vida mía...siempre te diré lo agradecido que estoy contigo Madre por todo lo que hiciste con mi en los momentos más duros. Eso jamás saldrá de mi mente. TE AMO”, mencionó ‘La Foquita’ en sus redes sociales.

Echa un vistazo a la publicación de Jefferson Farfán en Instagram:

Jefferson Farfán es uno de los jugadores de la Selección Peruana que más demuestra el amor por su madre en todos los medios. Como sabemos, su última película fue dedicada especialmente para ella.

En la cinta se puede ver todos los esfuerzos que hizo la señora sola junto a su hijo.

