Christian Domínguez sobre Chabelita: “Fue mi peor error”

¡Harto! El cantante de cumbia Christian Domínguez reveló que está cansado de todas las indirectas que lanza su expareja Isabel Acevedo, más conocida como ‘La Chabelita’.

Como sabemos, hace algunos días el artista reveló que la bailarina lo hizo elegir entre su hijo y ella, versión que la misma Isabel desmintió. Tras estas declaraciones, Domínguez salió a aclarar la situación.

“Quiere continuar y encima dice que es mentira. Es increíble, gracias a Dios que esto ya no era un secreto o que recién se diga o insinúe cuando se terminó la relación. Otra vez compruebo que fue un error no decirlo en su momento. Fue el peor error en mi vida.”, indicó Christian Domínguez al diario El Popular.

El artista también habló sobre la declaración que hizo Acevedo sobre que él le estaría perjudicando la vida.

“Como digo: increíble y penoso lo que menciona, como también lo que dice de mencionarme sería restarle y que siempre le resté. Imagínate (risas), pero está bien, entonces si eso es verdad, no volverá a responder u opinar sobre mí o mi vida, como lo estuvo haciendo, aquí nadie te obliga a decir algo. Uno lo hace porque quiere y si es así será muy simple y sencillo decir no hablo, no opino del tema o no existe.”, expresó al medio mencionado.

Christian Domínguez terminó su relación con Isabel Acevedo después que el programa de Magaly Medina lo ‘ampayara’ junto a Pamela Franco (en ese entonces, decían que era solo su compañera de trabajo) pero a las semanas, ambos confirmación su romance.