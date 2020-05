Ethel Pozo lamente muerte de su tía, hermana de Gisela Valcárcel [FOTOS]

Gisela Valcárcel pasa el peor momento de su vida, debido a que se confirmó la muerte de su hermana, Martha Valcárcel. Ante el duro momento que vive la familia por la triste pérdida, Ethel Pozo decidió pronunciarse a través de su cuenta oficial de Instagram con un desgarrador mensaje.

La conductora de "América Hoy" usó sus redes sociales para informar sobre el duro momento que atraviesa su familia y expresar la tristeza por la muerte de su ser querido. Con un extenso mensaje explicó cómo era su familiar y qué significa ya no tenerla a su lado.

Ethel Pozo se despide de su tía en Instagram

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ethel Pozo recordó los momentos más felices que vivió al lado de su tía y cómo siempre estuvieron juntas. "Siempre fuiste mi tía adorada", sindica en el extenso mensaje.

"Me cuidaste desde chiquita cuando mi mamá tenía que salir a trabajar. Tú me llevabas al colegio, me bañabas, me peinabas y, claro, me engrías con tu comida. Nos hicimos como tú decías, más que tía y sobrina, amigas. Te amo desde siempre y nunca imaginé la vida sin ti. ¡Te debo tantas cosas tía Marthita!", dijo Ethel Pozo.

"Fuiste la mujer más dulce y amorosa del mundo, para los que te conocimos, nos queda recordarte alegre, bailarina y engreidora. Después de mucho batallar contra esta enfermedad, Dios ha querido tenerte a su lado, como te dibujó Luanita", agregó la hija de Gisela Valcárcel.

Asimismo, recordó el último mensaje que recibió por parte de su tía, quien enfatizó que el amor es eterno pese a la muerte.

"Decir que te voy a recordar todos los días de mi vida, sería poco....Tú mereces que te ame a cada momento, porque así nos amabas (...) Tú nos escribiste el domingo, con las poquitas fuerzas que te quedaban que 'el verdadero amor es para siempre, nunca muere' y así será siempre nuestro amor por ti", sostuvo.

Para finalizar, la hija de Gisela Valcárcel enfatizó que siempre recordará a su tía Martha con amor y alegría: "Te amamos tía Martha. Dome, Lua y yo no te olvidaremos jamás . Hasta siempre", añadió Ethel Pozo.