Angie Jibaja llora y hace pedido a Romina Gachoy por sus hijos: "¿Podemos hablar?"

Entre lágrimas, la modelo Angie Jibaja pidió a Romina Gachoy conversar para que le informe sobre cómo están sus hijos. La actriz le pidió a la actual pareja de Jean Paul Santa María que no le cuenta la situación que atravesó a sus pequeños.

“¿Podemos hablar entre mujeres? Quiero conversar contigo, quiero que tú me informes para estar sintonizadas, porque creo que no es la edad para que mis hijos sepan lo que me ha pasado. La van a pasar mal”, indicó entre lágrimas ante una conversación con Ernesto Pimentel.

Angie Jibaja aseguró que está haciendo todo para mejorarse y dejar atrás sus adicciones.

“Voy a hacerme exámenes toxicológicos semanalmente. (…) Voy a cambiar”, remarcó.

La modelo contó además sobre la relación que tenía con su atacante. Angie Jibaja aclaró que solo eran amigos, y que se quedaba en su casa porque no sabía dónde quedarse. Sin embargo, el hombre terminó enamorándose de ella y acosándola.

Romina Gachoy habló de los hijos de Angie Jibaja

La joven, por medio de sus redes sociales, manifestó que los herederos del intérprete la han hecho ser mejor persona, llegando a cambiarle la vida por completo.

Una usuaria le preguntó a Romina: "¿Cómo cambió tu vida con dos pequeños más en casa? Yo tengo solo uno y me vuelvo loca". Ante ello, la modelo respondió: "¡Cambio mucho! Me hacen sacar la mejor versión de mi misma. Muchas veces no sabemos que tanto podemos estar a la altura de algo si no lo atravesamos. Con mucho amor y empatía se pueden lograr cosas maravillosas"

Romina Gachoy luego de ser consultada por su relación con los pequeños de la actriz, contó: "Los amo y ellos a mí".