Romina Gachoy dedica mensaje a los hijos de Angie Jibaja: "Los amo y ellos a mí" [VIDEO]

Angie Jibaja luego de perder la custodia de sus hijos el año pasado, los menores se fueron a vivir con Jean Paul Santa María y su esposa Romina Gachoy.

La uruguaya decidió romper su silencio, contando por primera vez sus sentimientos y cómo es su relación con los dos pequeños de la 'chica de los tatuajes'.

Romina Gachoy en Instagram rompió su silencio y habló de los hijos de Angie Jibaja

La joven por medio de sus redes sociales, manifestó que los herederos del intérprete la han hecho ser mejor persona, llegando a cambiarle la vida por completo.

Una usuario le preguntó a Romina: "¿Cómo cambió tu vida con dos pequeños más en casa? Yo tengo solo uno y me vuelvo loca", respondiendo la modelo, "¡Cambio mucho! Me hacen sacar la mejor versión de mi misma. Muchas veces no sabemos que tanto podemos estar a la altura de algo si no lo atravesamos. Con mucho amor y empatía se pueden lograr cosas maravillosas".

Romina Gachoy demuestra así su amor por los hijos de Angie Jibaja y Jean Paul Santa María

Gachoy luego de ser consultada por su relación con los pequeños de la actriz, contó: "Los amo y ellos a mí", acompañando la frase con una tierna fotografía de su hijo junto a los dos pequeños de Jibaja.

¿Cómo viven la cuarentena Jean Paul Santa María y Romina Gachoy?

Romina manifestó cómo disfruta del aislamiento social al lado de los menores quienes se roban más de una sonrisa con sus divertidos vídeos, publicado en la plataforma digital de Jean Paul.

"Comparto tiempo en familia, hago negocios desde casa, me ejercito, hacemos juegos, cocinamos juntos, hacemos clases de artes marciales, estudiamos, miramos pelis, dibujamos, hacemos manualidades, etc".

Romina Gachoy envió un mensaje a Angie Jibaja

Romina Gachoy también fue consultada por Angie Jibaja, quien pidió comunicarse con sus hijos. "La venimos llamando hace días, pero al parecer cambió su número. Avísenle para que se comunique al número de Janko", escribió la esposa del cantante.