Luego de rumores, hace unos días, Mark Tacher y Cynthia Alesco confirmaron su separación. La pareja de actores cancelaron su boda religiosa e iniciaron el proceso de divorcio.

Cynthia Alesco anuncia su separación con Mark Tacher

En su cuenta de Instagram, Cynthia Alesco respondió las preguntas de sus seguidores, entre las que le consultaban si seguía con los preparativos de su boda religiosa, a lo que la actriz y modelo señaló: “Me han preguntado mucho acerca de este tema. No, de hecho, hoy cumplo un año de casada, pero no, la boda religiosa ya no se llevó a cabo”.

Asimismo, a través de un live en Instagram, la expareja del actor de “La hija del mariachi” confesó que su separación es definitiva, y lo confirmó cuando uno de sus seguidores le pidió matrimonio, contestó: “Nomás espera a que finalice mi divorcio”.

Mark Tacher rompe el silencio y habla por primera vez de su divorcio

Luego de mantenerse callado por mucho tiempo, el actor habló por primera vez sobre su divorcio con Cynthia Alesco. A través de una entrevista en el programa matutino “Venga la Alegría”, Mark Tacher confirmó que su matrimonio se terminó hace varios meses.

“Mi relación la terminé en junio del año pasado. Sí se hizo un matrimonio civil de un minuto y medio, fue en una situación que estábamos planeando ella y yo para dar una sorpresa en la boda religiosa, pero eso fue como en abril más o menos del año pasado. En junio decidimos terminar la relación de ambas partes”, confesó Tacher en una videollamada en vivo desde Colombia.