Julián Gil sorprendió a Altair Jarabo con comprometedoras pregunta durante en vivo

A través de una transmisión en vivo, Julián Gil consiguió que la actriz Altar Jarabo abriera su corazón. Ambos conversaron a través de su cuenta de Instagram, donde el actor aprovechó para hacerle preguntas que a lo largo de su carrera siempre trató de esquivar, sobre su vida privada.

“Tengo miedo, pero ni modo vamos con esas preguntas”, señaló la actriz de 'Pasión y poder' y 'Por amar sin ley'.

La primera pregunta que le hizo Julián Gil a Altair Jarabo fue por qué aparece siempre sola en sus fotos de Instagram.

“Buena pregunta. Yo creo que es un estilo que he adoptado en Instagram. A lo mejor cuando empezaron a salir otras redes notaba muy seguido que la gente era como de ‘ay la foto para el Face’ y a lo mejor ni siquiera te llevabas tanto ni los querías tanto ni viceversa, como que se figuran amistades o cosas que no son del todo [reales]”, respondió Altair.

“Creo que el Instagram es algo que uno decide mostrar de sí mismo y mi Instagram se trata de mí y ya, pero créanme que no traigo a nadie oculto”, acotó la artista de 33 años.

De esta manera, Julián Gil empezó a hacer preguntas mucho más íntimas.

“¿Tienes novio?”, consultó Gil. De inmediato, la actriz respondió: “No, estoy tranquila, en este momento no hay novio”.

La siguiente pregunta fue si le gustaría ser mamá en algún momento de su vida.

“Sí quisiera ser mamá. Como veo las cosas no creo que pase próximamente, pero sí quisiera en algún momento. Yo creo que a menos que te agarre muy temprano en la vida o muy después la pregunta más importante es con quién. El con quién es muy importante”, respondió.

Finalmente habló de la vez que mantuvo una relación a distancia. La joven resaltó que fue muy difícil, pero valió la pena.

“En algún momento de mi vida hace muchísimos años se me ocurrió tener un novio yo viviendo en México y él vivía en Miami. Era una telenovela andante de despedidas y de aviones”, contó.

“Me llegó a pasar que yo estaba así como en una clase y decía ‘se acabó’ y me iba de ahí caminando al aeropuerto, sin pensarlo. Pero no me arrepiento. Lo valió”, confesó.