Andrea Llosa se quiebra al contar que perdió un bebé [VIDEO]

Andrea Llosa al exponer el caso de dos mujeres que disputaban la tenencia de un bebé, asombró al público al narrar en vivo que sufrió mucho por la pérdida de un hijo.

Tras la muerte de su menor, contó que fue difícil volver a ser madre y tuvo a su primer pequeño por medio de una inseminación artificial.

Andrea Llosa se quiebra y cuenta que perdió un bebé

La presentadora llegó a confesar su caso, al indignarse por llegar a conocer a dos hermanas el cuál una de ellas no tenía consideración por su primogénito.

Esta reacción la llevó a reflexionar y recordar que fue difícil convertirse en madre, siendo un sueño para muchas mujeres y no pueden cumplirlo.

“Yo sé lo complicado que es ser mamá. A mí me ha costado mucho ser madre, de hecho mi primer hijo es inseminación artificial”, expresó la conductora de ATV.

“Yo sé lo difícil que es ser mamá por eso no me gusta cuando tu hermana te restriega en la cara no ser mamá, porque yo sé lo doloroso que es no ser mamá y lo doloroso que es perder además un bebé (...) en mi caso y seguramente es el caso de muchas mujeres”, enfatizó.

Vídeo - Andrea Llosa cuenta el doloroso momento cuando perdió a su bebé

¿Cuál es la edad de Andrea Llosa?

La periodista está próxima a cumplir 41 años de vida, consolidándose con un programa televisivo que lleva su nombre enfocándose en temas de problemas familiares.