Andrea Llosa llama "fresca" a Milagros Leiva tras incidente con la policía

Andrea Llosa tuvo una entrevista en exclusiva con Milagros Leiva tras el lamentable incidente que esta última protagonizó cuando fue intervenida por la policía nacional del Perú la noche del jueves 19 de marzo durante el toque de queda. En el video que circula por las redes, se ve a Leiva entorpecer su intervención con las autoridades, subir la voz (entre otras cosas) y llamar a un General para que “ponga orden”.

Ante este panorama, Llosa invitó a Leiva a su programa para que brinde su versión de lo sucedido. Por su parte, Milagros aseguró que ella no llamó a un general para librarse de sus responsabilidades, además aseguró que en el video que se ve en redes, no se le ve marcando pues confesó que ella fue la que recibió la llamada por parte del general.

Por su parte, Andrea Llosa no se quedó de brazos cruzados y no dudó en decirle frente a frente “fresca” a Milagros Leiva por la actitud que tomó ante esta situación, además le dijo que lo que hizo no está bien y hace que se le vea muy mal ante todo el país. “Como periodistas, no tenemos ninguna corona y no se te ve bien llamando al General del Aire y no está bien”, reiteró Andrea durante la entrevista. Además, condenó que incluso haya llamado al asesor del ministro del interior.

Durante el enlace, Milagros Leiva demostró una actitud sarcástica y defensiva ante las preguntas de Llosa con comentarios como “Andrea como no sabes la historia” o “el ladrón cree que todos son de su condición”, entre otras cosas. Si bien Leiva agradeció por el espacio para defenderse, luego no dudó en mostrar su enfado e indignación cuando Llosa la llamó “fresca” y al encararla por no tomar la entrevista ‘en serio’ y solo para generar rating.

Llegando al final de la entrevista, Milagros Leiva dejó conocer la desaprobación que tiene con el canal de cable ATV diciendo “ya sé como está [ATV] desde que me fui” como respuesta cuando Andrea Llosa le anunció que no le quedaba tiempo al aire para que Leiva siga explicando su comportamiento ante las autoridades.