Juliana contra Milagros por violar cuarentena: "¿Qué se puede esperar de quien pagó a un prófugo?"

Juliana Oxenford no dejó pasar la oportunidad para enviar un contundente mensaje contra su colega Milagros Leiva, quien se enfrentó a las autoridades que la detuvieron presuntamente por violar el toque de queda. Ante lo sucedido, la periodista de ATV no se quedó callada y envió un contundente mensaje.

Milagros Leiva se enfrenta a autoridades

A través de las redes sociales se viralizó un vídeo donde la periodista Milagros Leiva desafió a las autoridades que la detuvieron por no respetar las medidas tomadas ante el estado de emergencia. Ella incluso contestó a la policía que la intervino y llamó a un general para ser respaldada.

La grabación generó indignación en las redes sociales, debido a que las personas la consideraron irrespetuosa y sentenciaron que use a sus "contactos poderosos" para no respetar la medida. Ante lo sucedido, Juliana tampoco se quedó callada y envió un contundente mensaje.

Juliana Oxenford lanza fuertes calificativos contra Milagros Leiva

La conductora de ATV se indignó ante la reacción de su colega, por ello decidió recordarle detalles de su pasado que escandalizaron a la opinión pública, como fue el caso de haber perdido su trabajo en canal N por pagarle a Martín Belaunde Lossio por una entrevista mientras este estaba prófugo de la justicia.

Fue Rodrígo González que usó su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer el mensaje de Juliana Oxenford, donde se podía leer que hablaba con uno de sus familiares, dejando en claro que “está hecha de otra madera”.

“¿Se puede esperar menos de una mujer que invita a toda la fauna política a su matrimonio? ¿Que pagó a un prófugo de la justicia? ¿Que difamó más de una vez por denuncias que no pudo demostrar eran ciertas?”, dice el inicio del mensaje.

“Desgraciadamente le siguen dando tribuna porque eso sí, se maneja muy bien con las esferas de poder. No se preocupen, yo estoy hecha de otra madera y no he construido mi carrera en función a mentiras y puñales a mis colegas”, sentenció indignada en las redes sociales, según la historia de Rodrigo González.