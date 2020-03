¿Cuáles son los límites de las Fuerzas Armadas en el Estado de Emergencia? [VIDEO]

Hace unos días, un vídeo se viralizó a través de Facebook, donde un militar abofeteó a un joven que violó el toque de queda del estado de emergencia, por ello, la periodista Rosa María Palacios explica cuáles son límites de los militares durante esta etapa tan difícil que afronta el país.

Militar golpeó a joven en toque de queda

El pasado sábado un video se hizo viral en redes sociales. El Militar Christian Cueva Calle dio tres cachetadas a un joven que no cumplió con el toque de queda. Las imágenes fueron aplaudidas por algunos usuarios y rechazadas por otros.

Al ver el video, las Fuerzas Armadas decidieron rechazar la acción del agente militar y con un comunicado revelaron la separación de Christian Cueva.

¿Militares pueden golpear civiles en toque de queda?

A través de Facebook, la comunicadora Rosa María Palacios decidió explicar cuales son los límites de los militares en esta época. "Muchísima gente considera que esta acción militar es positiva; sin embargo, el comando conjunto no considera así, yo quiero explicar cuáles son las razones jurídicas por las cuales las Fuerzas Armadas no pueden golpear a nadie".

"El estado de emergencia restringe tránsito, reunión, seguridad personal e inviolabilidad del domicilio, nada más. Es decir, la PNP y las Fuerzas Armadas no están facultadas para tirar a matar. La policía puede detener a las personas", dijo firme Rosa María.

"La mayoría de los peruanos cree que toda solución a un acto de violencia, tiene que ser respondida con una violencia mayor. Eso dice mucho de nosotros como sociedad, eso explica la violencia doméstica", dijo la comunicadora.

"Esa manera de pensar causó 60 mil muertos en el Perú. Las personas tenemos la obligación de cumplir la cuarentena, si no la hacemos hay salidas establecidas en la ley. Un buen soldado sigue sus órdenes, y al cumplir sus órdenes consigue el respeto y la autoridad que no puede perderse porque pierde el control. La Policía tiene el entrenamiento para tratar con la población civil, las fuerzas Armadas no", sentenció en Facebook.

"Si no tienen límites, abusan de su poder, si abusan de su poder pierden el respeto y sin respeto no hay autoridad. Por lo tanto este oficial debe recibir una amonestación, lo que se está pidiendo es que vaya a un entrenamiento antes de ponerlo en las calles. No estamos en estado de sitio, no ha sido declarada la guerra", aclaró Rosa María Palacios.

La popular periodista dejó en claro que no se puede cruzar la línea de la violencia, porque no está bien, ya que dice mucho de la sociedad el imaginar una solución a un conflicto que no deba estar relacionado a la violencia física.