Andrea Llosa llora al escuchar despedida de esposos tras ser separados por el Covid-19

Andrea Llosa desde su programa televisivo expuso el caso de un hombre que fue diagnosticado con coronavirus, el cual se comunicó con su esposa en vivo para despedirse.

El nostálgico momento donde el joven le pide ayuda a su pareja y ella le indica que no lo dejará, conmovió a la conductora evidenciando su tristeza ante cámara.

El hecho ocurrió cuando la conductora de ATV se encontraba en un enlace telefónico con José Luis Sipión Bornaz, infectado por el coronavirus.

El peruano se pronunció con la periodista para exponer su denuncia al ser dado de alta en el Hospital de Villa El Salvador cuando aún presentaba un cuadro de neumonía.

Parejas de esposos se despiden tras ser uno de ellos diagnosticados con el Covid-19

Al enterarse del caso la producción, decidió ayudar a Sipión y realizar una vídeo llamada con su pareja para que se digan adiós, pues, al paciente le iban a quitar el celular al ser llevado por las autoridades de salud para cumplir con la cuarentena.

José Luis angustiado le expresó lo siguiente a la madre de sus hijos. "Te amo mucho, me están quitando el celular, cuida a los bebés, imagino te darán algún número para que te comuniques".

"No voy a parar hasta que estés bien, tranquilo, lucha, aférrate a la vida, recuerda la promesa que me has hecho, te voy a esperar en casa", respondió la pareja del paciente.

Andrea Llosa llora tras escuchar la despedida de esposo por cuarentena

Mientras ocurría la conversación entre los ciudadanos, la presentadora no pudo evitar sentirse triste por lo que presenciaba.