Margarita Gralia junto a su esposo dieron positivo al coronavirus

Margarita Gralia recordada por su exitosa participación en "Amor en custodia" sorprendió al anunciar que dio positivo al coronavirus.

Pero esta triste noticia conmovió a su público al saber que su esposo también había sido internado junto a ella hace una semana.

¿Quién es Margarita Gralia?

La actriz argentina cautivó con su talento y belleza a México desde hace 30 años cuando fue parte de las telenovelas de TV Aztecas como 'Mirada de Mujer', 'Amor en custodia' y 'Cuando seas mía'.

¿Cuál es el estado de salud de Margarita Gralia tras tener coronavirus?

Durante una entrevista la intérprete le confesó a Ventaneando su estado de salud. “Voy saliendo de esto, Ariel va un poquito más lento, le afectó un poco más, tocó más sus pulmones, pero de todas maneras esta todavía peleándola y bien. Los resultados de laboratorio son un poco mejor cada día, así que pasito a pasito vamos saliendo”.

“En el hospital estamos desde el lunes. La verdad es que de este virus se sabe poco y a veces el pensar que solo la fiebre o la tos seca son sólo los síntomas es un error, nosotros no tuvimos fiebre, no tuvimos tos, yo solo tuve un solo día dolor de cabeza que fue el viernes previo a que me hospitalizaran".

¿Qué síntomas del coronavirus presentó Margarita Gralia?

"Tuve ese día un poco de dolor en la frente, como en los ojos, mucho cansancio y, a pesar de tomar una pastilla para el dolor, no se me quitaba y tenía mucho cansancio. Ariel empezó con muy poco apetito, no quería comer nada y le empezó a molestar un poco la garganta".

Esposo de Margarita Gralia

Ahora la primera intérprete se encuentra en cuarentena y aislada como en el caso de su pareja. “Ariel se fue para abajo en dos días de una manera impresionante, sin apetito y sin energía sin querer comer nada una cosa rarísima y de pronto lo llama un médico de confianza y habla con él y escucho que Ariel le dice al médico ‘siento que estoy en mis ultimas horas’, yo me pegue un susto bárbaro. Efectivamente hicimos ese estudio en San Miguel y eso arrojó que tiene infección que podía ser neumonía".