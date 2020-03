Camila Sodi conmueve al contar que su hija y ella tienen coronavirus [VIDEO]

Camila Sodi reconocida por ser una de las jóvenes actrices de México que protagonizó la nueva versión de la exitosa telenovela 'Rubí', dio positivo al Covid-19.

Lo que ha generado nostalgia en su público fue conocer que su pequeña también se contagió, por ello, a través de un vídeo en Instagram contó lo ocurrido.

Camila Sodi en Instagram confiesa que dio positivo al Covid-19

Por medio de sus redes sociales narró su caso. “Empecé a tener todos los síntomas, todos, todos, todos… Y luego mi hija se sintió muy mal, a ella sí le hicimos la prueba porque tenía mucha fiebre y salió positiva lo cual significa que yo también estoy positiva”.

¿Qué síntomas tuvo Camila Sodi tras ser contagiada del Covid-19?

La sobrina de Thalía también contó a sus fanáticos, los síntomas que lidió hasta ser diagnosticada. “Eso mucha gente no sabe, la panza así como revuelta, con mucho gas, la boca seca…”.

Ahora la mexicana le recomendó a los usuarios quedarse en casa y poner en practica las medidas de prevención. “El ejercicio a mí me ha ayudado, muy ligero, despacio pero me da ánimo”.

“Si tienes 30 o menos y no tienes calentura así fuertísima y no sientes que no puedes respirar entonces por favor no te vayas a hacer la prueba, no vayas a los hospitales, quédate en tu casa, toma mucha agua”.

A su vez finalizó,“si tienen niños, los niños se recuperan mucho más rápido, también mucha agua, mucho descanso”.