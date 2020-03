Lucero Jara hace un en ‘vivo’ en cuarentena y usuarios le preguntan por Gallese

Lucero Jara decidió usar su cuenta de Instagram para hacer una transmisión en vivo durante la cuarentena. La joven quiso hablar con sus seguidores sobre la situación del país, pero los usuarios no dudaron en nombrar a Pedro Gallese.

Jara solo quería narrar un poco sobre la situación que está afrontando todo el mundo, pero lo usuarios no dejaban de mencionar al arquero de la Selección Peruana.

Durante todo el video, Lucero ignoró a todas las preguntas que le hacían los usuarios, pero era bastante notorio, ya que casi todas hablaban de Pedro:

“Sabes algo de Gallese”, “Has un vivo con Gallese”, fueron dos de las preguntas de los cibernautas en redes sociales.

Como sabemos, el año pasado, las cámaras de Magaly Medina captaron al futbolista salir de un hotel con Lucero Jara. En ese momento, el futbolista estaba casado con su esposa y madre de sus hijos.

Al pasar los días, el deportista le pidió disculpas a su esposa y a los meses retomaron su relación.

¿Qué dijo Lucero Jara sobre la infidelidad con Pedro Gallese?

Hace algunas semanas, la joven aceptó su error en una conversación con Magaly:

“Yo no quiero hablar de ese tema, no voy hablar de ese tema, ni ahora, ni más adelante, ni nada, ese tema quedó ahí. Yo no tengo nada que ver, yo no tengo nada que opinar o decir de este tema”, indicó.

También solicitó que no involucren a su papá:

“No vuelvan a mencionar a mi papá porque él no tuvo nada que ver acá. La culpable de lo que pasó todo fui yo, yo fui la que salí y mi papá no tiene nada que ver”, expresó.