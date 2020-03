Ricky Martin sobre personas que no cumplen cuarentena: "Brutos e ignorantes"

El cantante Ricky Martin decidió dar una fuerte crítica a las personas que no están acatando las normas establecidas por su país. El boricua calificó de ‘brutos e ignorantes’ a todos aquellos que no se queden en sus casas.

Martin también mencionó que es algo ‘criminal’ que las personas sigan saliendo, ya que corren el riesgo de contagiarse del coronavirus.

Ricky Martin dijo estas palabras en su cuenta de Instagram y resaltó:

"La única manera en que tú pares un virus es con cuarentena, cuarentena severa, radical, porque este virus es radical, es severo no tiene compasión con nosotros". "La única manera, la única protección es el aislamiento social, porque desafortunadamente la gente está en las calles, en las playas, en los bares, va a restaurantes y no me queda de otra de pensar que son brutos e ignorantes"

"No tenemos mucho control. El único control es quedarnos en casa. Y esta conversación la tengo de hablar con amigos que han sido contagiados, que ahora mismo viven en una incertidumbre horrible", lamenta.

"Hablo en nombre de esos doctores que están exponiendo su vida y la de sus familiares, simplemente por el amor a su carrera y a la humanidad", agrega.

El boricua también aprovechó para dar las gracias al personal de salud como médicos, enfermeros, paramédicos quienes luchan contra el covid-19:

"¿Qué nos haríamos sin ustedes?", menciona, “Pero cuídense por favor. Y tú, quédate en casa, no seas irresponsable. Mi suerte depende de ti y tu suerte depende de mí. Seamos realistas"

Wapa, recuerda que no debes salir de casa a menos que sea de suma urgencia. Todos juntos contra el coronavirus.