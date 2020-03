Leonard León lanza fuerte amenaza a mujer que lo acusó de estar en la calle

Leonard León sorprendió a sus seguidores tras reaccionar de la peor manera con la mujer que lo acusó de salir a las calles sin portar mascarilla y no respetar el Estado de Emergencia. Como se recuerda, el cantante dio positivo en el test de coronavirus.

“Vas a tener que demostrarme una vez que pasé todo esto que estuve paseando y tomando desayuno en un mercado irresponsablemente. Ya te tenemos identificada porque no voy a permitir que generes miedo a todos los peruanos. Tus propios vecinos me dieron todos tus datos, así hayas desactivado tu facebook”, escribió el cantante en su cuenta de In stagram.

La mujer denunció a través de Facebook su "irresponsabilidad". Incluso, dio detalles de cada pasó que dio.

“Miren este irresponsable: es Leonard León y los otros que llegaron de Italia, se supone que están en cuarentena y están en los mercados de Conde Villa y César Vallejo, San Martín de Porres, caminando, caminando como si nada, por favor ayuden a difundir por el bien de los niños que están hospedados en el hotel El Gran Caimán en Próceres con Tomás Valle”, escribió en la red social.

Cabe destacar que lenka León, la pareja del cantante, también salió a defenderlo.

“Para difundir una denuncia primero te informas, ¿no? Pero qué se puede esperar de gente con doble moral. La imagen que sacaron diciendo que Leonard se pasea por las calles es mentira", dijo.

"Como todos saben que el día viernes a las 12 de la noche recién lo mandaron a casa después de haberle terminado de hacer la prueba del virus, y a esa hora yo no podía mudarme con mi hija a la medianoche, por lo tanto Leonard decidió irse a un hotel que el día siguiente los retiraron, y esa imagen es él esperando su taxi para regresar a mi casa, ¿entendido?”, explicó.