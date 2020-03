Leonard León tras espera de sus resultados de Covid-19: "Extraño a mi hija"

Leonard León luego de viajar a Italia y enfrentarse al panorama de la pandemia del coronavirus que ha dejado cientos de muertos, retornó al país.

Sin embargo, tras presentar algunos síntomas, se sometió a una prueba de descarte del Covid-19 pero hasta el momento no conocer los resultados, generándole incertidumbre al no tener contacto con su familia.

Leonard León se conmueve por su hija tras estar en cuarentena

El intérprete tras estar aislado en una casa, se perderá el primer cumpleaños de su menor. Además, declaró que espera estar pronto al lado de las personas que ama. “Extraño a mi hija, pero así se han dado las cosas, hay que tener paciencia”.

Leonard León y su experiencia tras estar en cuarentena, exige sus resultados

Por medio de una entrevista al diario Trome, el cantante confesó el malestar que le genera no saber si tiene el virus. “Ya no sé qué pensar porque hasta ahora el Ministerio de Salud no me entrega los resultados del despistaje, creo que tengo derecho a saber si salió positivo o negativo, pero soy responsable y me he aislado".

"Me encuentro en un cuarto de la casa donde estaba mi esposa con mi hija, ellas se han ido a otro lugar, no salgo de aquí y solo me dejan mi comida en una bolsa en la puerta para no tener contacto con nadie”, añadió.

También contó, “yo tenía fiebre dos días antes, pude haberme tomado una pastilla horas antes de bajar y pasar los controles sin problemas. Fui sincero, quise pasar la prueba para no contagiar a nadie, pero no nos dan respuesta. Luego, en el hotel nos invitaron a retirarnos por las sospechas”.

Vídeo - Leonard León confiesa cómo es su situación tras estar en aislado